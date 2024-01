Agora ele é um EGOT: As poucas estrelas que têm Emmy, Grammy, Oscar e Tony! - Um vencedor do EGOT é uma celebridade com vários talentos que recebeu um Emmy (prêmio da TV), Grammy (outro na música), Oscar (cinema) e Tony (teatro) - ou múltiplas dessas estatuetas. É um status bem difícil de alcançar, mas a lista de famosos tão versáteis e premiados está crescendo. Em 15 de janeiro de 2024, Sir Elton John se tornou a 19ª pessoa a ingressar no clube exclusivo. O cantor já havia ganho cinco Grammys e inúmeras outras indicações por sua música, dois Oscars de Melhor Canção Original e um Tony de Melhor Trilha Sonora Original por seu trabalho em 'Aida' em 2000. No Emmy Awards de 2024, o astro pop finalmente recebeu a estatueta que faltava. John foi premiado com o Melhor Especial de Variedades ao Vivo por seu show ao vivo, 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium'. A performance foi filmada como parte da turnê de despedida dos palcos ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ e se transformou em um especial no Disney+. John não pôde comparecer ao Emmy por estar se recuperando de uma operação no joelho, mas compartilhou sua alegria e gratidão por meio de uma declaração por escrito. "Estou extremamente honrado por me juntar ao grupo incrivelmente talentoso de vencedores do EGOT esta noite", escreveu ele. "A jornada até este momento foi repleta de paixão, dedicação e apoio inabalável dos meus fãs em todo o mundo", destacou. Na galeria, relembre as (poucas) estrelas poderosas que fizeram história em Hollywood ao conquistarem a quádrupla premiação do EGOT!

© Getty Images