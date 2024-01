Os melhores (e piores) looks do Emmy Awards 2024! - As estrelas deslumbraram no tapete vermelho do 75º Emmy Awards após um ano de pausa devido às greves em Hollywood. Mas para a alegria dos fãs da moda, a premiação voltou e não decepcionou. A edição de 2024 trouxe o que os designers têm de melhor e também o que há de pior. Confira os looks que vão te deixar encantada e outros que você pode estranhar! Clique na galeria para conferir ainda alguns dos vencedores do Emmy de 2024.

© Getty Images