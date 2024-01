Leandro Karnal atravessa o Atlântico para turnê em terras portuguesas

Leandro Karnal é um dos maiores pensadores contemporâneos do Brasil, e certamente um dos mais populares. Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, é reconhecido como importante intelectual e formador de opinião.

Depois de viajar por todo o país com o show “Prazer, Karnal – Filosofia, História e Humor”, ele vai desembarcar em Portugal para uma turnê em janeiro de 2024, as apresentações vão acontecer em Lisboa, Porto e Coimbra. Veja os detalhes abaixo.

O show mistura aula, palestra e humor. Karnal compartilha sua trajetória pessoal e reflexões inspiradas em grandes pensadores do passado e do presente: Aristóteles, Santo Agostinho, Albert Camus, Schopenhauer, Nietzsche, Bauman, Kant, entre outros.

Com o mundo em constante mudança, Karnal busca estimular novos pensamentos e perguntas, propondo temas como traçar um projeto de vida em meio à incerteza do futuro, como enfrentar a repetição da rotina, como lidar com a solidão e transformá-la em produtiva solitude, como trilhar uma vida feliz em meio a tantos dissabores e como compreender a vaidade. Trazer a cultura histórica e filosófica para a vida cotidiana é a tarefa mais ampla do professor.

Com sua sinceridade e acessibilidade, Karnal apresenta esses temas de forma criativa e envolvente, proporcionando uma experiência de aprendizado e reflexão ao público.

Prepare-se para uma noite de prazer para o cérebro e para o fígado, com um dos mais renomados pensadores do Brasil. Ouse saber! Permita-se pensar e rir. Tenha mais "Prazer, Karnal".

Veja as datas e locais das apresentações:

Porto: 23 de janeiro - no Coliseu Porto Ageas

Coimbra: 25 de janeiro - Convento de São Francisco

Albufeira: 26 de janeiro - Auditório Pacific

Lisboa: 28 de janeiro - Coliseu dos Recreios

Leandro Karnal lança livro sobre preconceito

O historiador, professor e escritor Leandro Karnal lança o livro “Preconceito: uma história”, pela editora Companhia das Letras, feito em parceria com Luiz Estevam. É uma análise sobre a origem desse sentimento tão arraigado na sociedade. O livro busca as raízes profundas do preconceito, é um convite para a desconstrução de aprendizados culturais que perpetuam o sofrimento de toda pessoa entendida como diferente.

O que nos impede de viver respeitando as diferenças? Viagem implacável, este livro examina os efeitos deletérios do preconceito a partir de sua construção histórica. Ao apresentar o fenômeno como uma categoria cultural e demonstrar que não é sustentável frente ao pensamento objetivo, Leandro Karnal e Luiz Estevam investigam os mecanismos que permitem a subsistência de misoginia, LGBTfobia, xenofobia, racismo e capacitismo, analisando criticamente exemplos de sua manifestação em diferentes momentos.

Resta uma esperança: se o preconceito é aprendido socialmente, ele pode ser desconstruído ― um movimento essencial para que conquistemos uma vida mais harmônica e justa.Com prefácio de Djamila Ribeiro e depoimentos de Amara Moira, Daniel Munduruku, Daniela Mercury, Fernanda de Araujo Machado, Giovanna Heliodoro, Ivan Baron, Leonardo Morjan Britto Peçanha, Luanda Vieira, Malu Jimenez, Nadir Olga Cruz, Rita Von Hunty, Rodrigo Hübner Mendes, Samuel Gomes e Vera Magalhães.