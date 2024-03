Luiz Fernando Guimarães está em ELVIS - A Musical Revolution

Não há dúvida sobre a importância do empresário "Coronel Tom Parker" na vida de Elvis Presley. Dono de uma biografia recheada de polêmicas, usando um título honorário de "coronel", que lhe foi concedido por Jimmie Davis, governador da Louisiana em 1948, ex-trabalhador de circo e parques de diversões, o holandês que entrou ilegalmente nos Estados Unidos aos 20 anos, é um dos principais responsáveis pela construção da carreira de sucesso do cantor.

Vivido no cinema por Tom Hanks, "Coronel Parker" ganhará vida nos palcos brasileiros pelas mãos do ator Luiz Fernando Guimarães, que, a convite do diretor Miguel Falabella, aceitou imediatamente o papel.

"Eu sou não somente um fã do trabalho do Miguel, como seu colega e amigo. Começamos juntos no teatro, gostamos um do outro artisticamente, e trabalharmos neste projeto será um prazer. Fui impactado por Elvis desde a minha infância, acompanhei muitos momentos dele, depois de um tempo deixei de fazê-lo, por acaso eu assisti quatro vezes a cinebiografia do Elvis com o Tom Hanks fazendo o papel do agente, e então, quando veio o convite do Miguel para interpretar o Coronel Parker, foi inevitável, né? Confirmei imediatamente", conta Luiz Fernando.

Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, direção musical de Jorge de Godoy e direção coreográfica de Bárbara Guerra, "Elvis: A Musical Revolution" tem patrocínio da Zurich Santander Seguros e Previdência, Esfera, Sem Parar e Atlas Schindler, com apoio de Santander Brasil, Grupo Qualicorp, Hyundai Financiamentos, Shell e Wiz Co.

O musical leva a assinatura da Atual Produções e Barbaro! Produções, de Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra, nomes por trás de espetáculos como "Donna Summer Musical", "Hebe - O Musical" e "We will rock you - Brazil".

Todo o elenco da versão brasileira do espetáculo, com exceção do "Coronel Parker", será escolhido em audições, que acontecem até o dia 20 de março em São Paulo, e podem ser acompanhadas na rede social oficial do musical @elvisamusicalrevolution .

Ingressos para o musical já estão à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria física do Teatro Santander, todos os dias entre 12h e 18h, na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Depois de conquistar os palcos na Austrália e nos Estados Unidos, "Elvis - A Musical Revolution" é o um espetáculo que traz para o palco as músicas e histórias originais da vida complexa de Elvis Presley. Em sua trilha sonora estão os sucessos que marcaram diversas fases da carreira do astro, incluindo canções como "Jailhouse Rock", "Hound Dog", "Heartbreak Hotel", "Love Me Tender" e "Suspicious Minds", entre muitas outras. Produzido através de um acordo especial com a Authentic Brands Group (ABG), "Elvis - A Musical Revolution" é apresentado por um contrato especial com a Broadway Licensing, LLC, sendo o único musical oficial que tem autorização de uso da marca "ELVIS" no Brasil.