BC reduz juros pela primeira vez em 3 anos, e Selic cai a 13,25%

Nesta quarta-feira (2), o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu nesta cortar 0,50 ponto percentual da Selic, levando a taxa básica de juros para 13,25% ao ano.

A redução não foi unânime entre os conselheiros do Banco Central, porém os membros do cômite decidiram o corte da Selic, que estava em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. A expectativa é de que esta seja a primeira redução e que o país terá uma sequência de quedas nas taxas de juros.

De acordo com a Bloomberg, no relatório Focus, do BC, economistas de mercado veem agora alta de 4,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) este ano, ante 4,90% anteriormente. Para 2024, a previsão é de alta de 3,89% para o IPCA.