McGregor é acusado de estuprar uma mulher nos Estados Unidos, afirma site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo informações do site TMZ, o lutador Conor McGregor foi acusado de ter estuprado uma mulher durante o quarto jogo das finais da NBA, a liga norte-americana de basquete, entre Denver Nuggets e Miami Heat, na última sexta-feira (9).

De acordo com o portal de notícias norte-americano, a estrela do UFC afirmou que a acusação não é verdadeira.

O relato do site foi feito com base na denúncia apresentada pelo advogado Ariel Mitchell. Ele afirma que seguranças da NBA e do Heat ajudaram a separar a mulher de um amigo. Depois, ainda segundo o advogado, forçaram-na a entrar em um banheiro onde McGregor e seu segurança já estavam.

Mitchell diz, ainda, que "os seguranças se recusaram a deixar [a mulher] sair ou a permitir que qualquer outra pessoa entrasse no banheiro". E que McGregor saiu de dentro de uma baia para deficientes "e enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente".

A acusação diz que McGregor forçou a mulher a fazer sexo oral e que ela conseguiu dar cotoveladas no ex-campeão do UFC. Em certo momento, ela teria conseguido escapar do banheiro, mas, ao sair correndo, teria esquecido sua bolsa. Ela, então, segundo o relato, teve de implorar pela devolução.

O advogado diz que um policial orientou a mulher a fazer a denúncia.

A suposta vítima denunciou o caso às autoridades locais e busca um acordo com McGregor, o Miami Heat, mandante da partida, e a NBA antes de um litígio na Justiça, afirma o site. Os representantes do lutador negam a acusação.

O UFC também disse que está ciente das alegações e está trabalhando para obter mais informações.

"O UFC permitirá que o processo legal se desenrole antes de fazer qualquer declaração adicional."

Durante um dos intervalos da partida pela NBA, Conor McGregor também se envolveu em outra polêmica. Convidado a participar de uma encenação de um patrocinador no meio da quadra, ele deu um soco em Burnie, mascote do Heat, que precisou ser hospitalizado.

Segundo o portal The Athletic, o homem que trabalha com a fantasia recebeu medicações para amenizar a dor e foi liberado no dia seguinte.

Leia Também: CBF agenda quartas de final da Copa do Brasil; Palmeiras x São Paulo fica fora da Globo