Julgamento de Daniel Alves tem data definida, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As investigações sobre o caso Daniel Alves foram concluídas e já tem data de julgamento definida. Segundo informações do El Periodico, a audiência do brasileiro foi agendado para o período de outono da Espanha - entre outubro e novembro de 2023.

Enquanto isso, o ex-jogador seguirá dentro da penitenciária de Brians 2, em Barcelona, visto que teve novos pedidos de liberdade provisória negados na última semana.

A decisão final da Justiça espanhola dirá se Dani Alves foi condenado, podendo ser sentenciado com uma pena de 4 a 12 anos de prisão. Ele foi acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma discoteca em dezembro de 2022.

Caso Daniel

Qual é a denúncia?

Em depoimento, uma mulher de 23 anos denunciou ter sido forçada a colocar a mão nas partes íntimas de Daniel Alves, além de ter sido agredida e abusada pelo jogador.

Quando e onde aconteceu?

Em 30 de dezembro de 2022, na casa noturna Sutton, em Barcelona. Mais precisamente dentro de um banheiro da área VIP do local.

Leia Também: Ex-NBA descobre ter autismo aos 31 anos, após diagnóstico do filho