O gesto de Benzema que promete deixar os torcedores do Real enfurecidos

Após 14 anos atuando pelo Real Madrid, Karim Benzema deixou o clube para se juntar à equipe da Arábia Saudita.

A saída ocorreu de forma amigável e foi satisfatória para ambas as partes, com os merengues prestando homenagens ao jogador, vencedor da Bola de Ouro em 2022. No entanto, nos últimos dias, o jogador francês surpreendeu ao tomar uma decisão inesperada: parou de seguir o clube madrileno na rede social Instagram.

Essa decisão pegou os torcedores do Real Madrid de surpresa, não apenas pelo fato de ter sido tomada rapidamente, mas também por Benzema ainda seguir o Olympique Lyonnais, seu clube formador.

Vale ressaltar que foi o Real Madrid quem deixou de seguir Benzema primeiro. No entanto, essa decisão está alinhada com a estratégia do clube nas redes sociais, que consiste em seguir apenas os jogadores que fazem parte do atual elenco.

