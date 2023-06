Talisca dá 'luz verde' a Jorge Jesus no Brasil, mas atira: "É psicopata"

Anderson Talisca concedeu uma entrevista ao podcast "Fora do Jogo" nesta segunda-feira, onde relembrou a proposta que recebeu do Chelsea em janeiro de 2015 e também elogiou Jorge Jesus.

O meio-campista do Al Nassr teve a oportunidade de trabalhar com o técnico português no Benfica, na temporada 2014/2015. Além de considerar Jorge Jesus como o melhor treinador português, Talisca o apontou como uma escolha certa para comandar a seleção brasileira, destacando sua intensa personalidade.

"Para mim, ele é o melhor treinador português. Eu não conhecia o Abel, só o conheci quando ele foi para o Brasil. O melhor com quem já trabalhei é o Jorge Jesus. Tenho certeza de que ele teria muito sucesso na seleção brasileira, assim como teve no Flamengo. Ele é muito trabalhador, correto, direto e é um vencedor. Ele é como um pai", afirmou Anderson Talisca.

"Ele tem uma maneira louca de ser e se comunicar com os jogadores, o temperamento desse 'velhinho' não é brincadeira. Ele consegue pegar um copo como esse e transformá-lo em ouro. Foi o que ele fez comigo. Mudou meus hábitos e minha qualidade em campo. Minha carreira cresceu muito. Ele é um psicopata. Chega às 7 da manhã. Vive intensamente. Tenho certeza de que ele teria muito sucesso na seleção, assim como vários brasileiros", concluiu.

