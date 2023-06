"Ninguém gostava de Vítor Pereira, mas por respeito ao clube..."

Vítor Pereira comandou o Corinthians durante a temporada 2021/22, porém, o técnico português não deixou uma boa impressão no elenco do Timão.

Em uma entrevista ao podcast 'Denílson Show', Júnior Moraes, ex-jogador do clube de São Paulo, revelou que Vítor Pereira não era um treinador apreciado pelos jogadores.

"Não vou evitar a polêmica, não vou expor individualmente os jogadores, mas o ambiente não era bom. Ele só teve resultados e chegou onde chegou por causa do caráter do grupo, dos jogadores. Ninguém gostava dele, mas, por respeito ao clube, por profissionalismo, dissemos: 'não gostamos dele, não concordamos com a tática, não concordamos com o que ele diz nas palestras, não concordamos com os treinos, mas vamos fazer isso por nós, pelo presidente...'", revelou o atacante.

