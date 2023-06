Jogador francês rejeita PSG e Milan e aposta na Inter de Milão

Marcus Thuram optou pelo Inter em vez do AC Milan, como foi noticiado pelo especialista em assuntos de mercado Fabrizio Romano e o portal Foot Mercato.

O Paris Saint-Germain estava interessado, mas o atacante, que está sem contrato depois de ter deixado o Borussia Mönchengladbach, não ficou convencido e, por isso, descartou essa opção.

Entre os dois clubes de Milão, o internacional francês optou pelos finalistas da Liga dos Campeões. O conjunto nerazzurro reativou a procura de forma a colmatar a saída de Edin Dzeko. Depois de duas temporadas no Inter, o internacional bósnio de 37 anos chegou ao fim do seu contrato e juntou-se ao Fenerbahçe.

Marcus Thuram vai assim descobrir um novo campeonato, depois de França e Alemanha, seguindo as pisadas italianas do seu pai Lilian, antigo jogador do Parma e da Juve. O atacante de quase 26 anos vem de uma temporada em que marcou 13 gols e seis assistências na Bundesliga.

