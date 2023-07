Os piores acidentes da história da Fórmula 1 - Nos primórdios da Fórmula 1, ser piloto de corrida era desejar a morte. Apesar das constantes melhorias na segurança dos carros e das pistas, muitos atletas do automobilismo continuaram perdendo a vida pelo esporte que amavam. Máquinas ultraleves de fibra de carbono de hoje quebram ao menor impacto, mas geralmente mantêm o motorista relativamente seguro. No entanto, isso não quer dizer que não houve alguns terríveis acidentes nos últimos anos. Infelizmente, no dia 1º de julho de 2023, o piloto holandês Dilano van't Hoff, de 18 anos, morreu durante uma prova sob chuva no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, pela Fórmula Regional Europeia pela Alpine (FRECA), que é uma das categorias de base que formam pilotos que aspiram um dia chegar à F1. Clique na galeria para saber mais sobre esse desastre e relembre as piores tragédias desde o início da Fórmula 1.

© <p>Getty Images</p>