Piqué sem saudades: "Prefiro não comer do que praticar esporte"

Gerard Piqué, que se aposentou do futebol em novembro do ano passado, concedeu uma entrevista nesta quinta-feira ao programa 'El Larguero' da rádio Cadena Ser, na qual descartou um retorno imediato aos campos.

"Prefiro não comer do que praticar esporte. Agora preciso me desligar até que meu corpo sinta vontade de fazer exercícios novamente. Prefiro comer menos, mas estou bem. Minha filosofia é fazer o que me dá vontade. Não sinto falta alguma do futebol. É uma fase que já passou. Quando se toma uma decisão, é assim. Olhar para trás não adianta", começou dizendo o ex-jogador espanhol, que não recebeu salário nos últimos 18 meses em que esteve no Barcelona.

"No dia em que saí, decidimos que tínhamos que resolver tudo. O clube não me deve nada. Nos últimos um ano e meio, não recebi porque não joguei... Mas foi uma decisão minha. Ninguém me deve nada e não perdoei dinheiro a ninguém, recebi até o dia em que parei de jogar", continuou.

"Vejo o Real Madrid como uma rivalidade que fazia todo o sentido quando eu era jogador. Agora, continuo querendo que eles percam sempre, mas não acompanho o dia a dia para ver se estão bem, se são favoritos... Eles sempre competem muito bem. Mas só continuo acompanhando o Barcelona", finalizou.

