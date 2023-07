Piqué vai fazer com Clara Chía o que fez com a Shakira", diz jornalista

"Ser humano desprezível". Foi dessa maneira que Jordi Martín, conhecido jornalista dos tabloides El Gordo e La Falca, descreveu Gerard Piqué, o ex-jogador do Barcelona que está no centro das atenções da imprensa internacional após supostamente ter traído Shakira com Clara Chía, sua atual companheira.

O repórter concedeu uma entrevista à revista Quem e falou sobre Piqué, alegando conhecer bem o jogador. "Ele é um ser humano desprezível. O que aconteceu é que Shakira estava completamente cega. Ela confiava nele, estava profundamente apaixonada e nunca imaginou que seria traída. Essa situação me fez sentir pena dela durante o último ano", relatou Jordi.

Como uma previsão para o futuro, o jornalista afirma que, com o conhecimento que tem sobre Piqué, não restam dúvidas sobre o que acontecerá em breve: "Ele vai trair novamente. Ele fará com Clara Chía o que fez com Shakira. Isso deve ficar claro".

Leia Também: Robert De Niro lamenta morte de neto de 19 anos