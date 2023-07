Tottenham disposto a cometer 'loucura' para segurar Harry Kane

A equipe principal do Tottenham iniciará os trabalhos de pré-temporada nesta quarta-feira com uma grande incerteza: o futuro de Harry Kane, cuja continuidade no clube está longe de ser garantida. O jogador inglês tem contrato até junho de 2024 e desperta interesse de grandes clubes europeus, como Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester United. No entanto, a direção do histórico clube londrino ainda não desistiu de manter Kane em seu elenco.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, os dirigentes do Tottenham estariam dispostos a oferecer ao jogador um salário semanal de 400 mil libras - equivalente a 468,3 mil euros - na tentativa de convencê-lo a renovar o contrato.

No entanto, acrescenta a mesma publicação, a decisão final do atacante não será baseada apenas em aspectos financeiros. Kane dará prioridade ao projeto esportivo apresentado pelo novo treinador, Ange Postecoglou.

Leia Também: Mourinho não está satisfeito e pede mais quatro reforços à AS Roma