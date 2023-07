Adversário do Inter Miami proíbe camisas de Messi nas arquibancadas

O St. Louis City recebe, neste domingo, o Inter Miami, numa partida em que Lionel Messi ainda não estará presente, quer dentro das quatro linhas... quer fora delas, como o próprio clube fez questão de deixar bem claro.

Numa comunicação enviada aos adeptos, o atual líder isolado da Conferência Oeste da MLS avisou que não irá permitir a entrada de qualquer tipo de adereço alusivo ao craque argentino, nas arquibancadas do CityPark, no estado norte-americano do Missouri.

"Equipamentos da equipe adversária não são permitidos na seção dos torcedores. É exclusiva aos adeptos do City", pode ler-se no texto, que o grupo de adeptos St. Louligans replicou, através das redes sociais.

"Para o jogo de 15 de julho, isto inclui todos os adereços, camisas e equipamentos de Messi, sejam do Inter Miami, da Argentina, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Newell's Old Boys ou do Grandoli", completa a nota.

