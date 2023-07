Tubarão aproxima-se de surfistas em plena etapa do Circuito Mundial

Uma série de surfistas aproveitou, este sábado, o dia de folga da etapa do Circuito Mundial de Jeffrey's Bay, na África do Sul, para treinar. No entanto, houve quem passasse por um 'susto' como foi o caso do brasileiro Ian Gentil.

Enquanto praticava, o atleta de 26 anos viu bem de perto um tubarão branco, como comprovam as imagens captadas por Nathan Florente, surfista e irmão de John John Florence, que compartilhou as imagens do momento, nas redes sociais.

