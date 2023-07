Decisão tomada! PSG vai buscar jogadores no Barcelona se Mbappé sair

Kylian Mbappé pode estar em vias de abandonar o Paris Saint-Germain, depois de ter tornado pública a intenção de não seguir para a renovação do atual contrato, que termina já em junho do próximo ano de 2024, e os responsáveis do clube já 'colocaram mãos à obra'.

De acordo com informações adiantadas, esta sexta-feira (28), pelo jornal espanhol As, a direção liderada por Nasser Al-Khelaifi teria concordado que, caso se venha a confirmar o 'adeus' do internacional francês, o objetivo passará por não deixar escapar Ousmane Dembélé, que também se encontra no final de contrato com o Barcelona.

A cláusula de rescisão do jogador de 26 anos é de 100 milhões de euros até ao final do mês de julho, 'saltando', depois, para os 50 milhões de euros. No entanto, o conjunto catalão estaria disposto a libertá-lo por um valor inferior.

Em paralelo, os culés vão tentando arranjar maneira de alcançar um acordo com o próprio Ousmane Dembélé tendo em vista o prolongamento do atual contrato até 2027, mas as negociações estarão longe de chegar a bom porto.