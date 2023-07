PSG não deixa Marquinhos juntar-se a Cristiano Ronaldo

O futuro de Marquinhos continua dando o que falar, depois de ter assumido, abertamente, que veria com bons olhos a possibilidade de continuar colega de Kylian Mbappé, algo que não terá agradado à direção do Paris Saint-Germain.

Uma situação que chamou a atenção de três clubes, entre eles, o Al Nassr, que terá demonstrado, de imediato, interesse em avançar para a aquisição do jogador. Uma 'mudança de ares' que, no entanto, dificilmente irá concretizar-se.

Isto porque, de acordo com a estação televisiva francesa RMC Sport, os responsáveis do conjunto parisiense já terão deixado bem claro que não têm qualquer interesse em negociar o passe do jogador com a equipe onde atua o português Cristiano Ronaldo.

O presidente, Nasser Al-Khelaifi, pretende continuar a contar com o zagueiro de 29 anos, pelo menos, até o final do contrato que une ambas as partes (ou seja, até junho de 2027), pelo que a mudança para a Arábia Saudita estará descartada.

