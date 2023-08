Lá fora: Salah rejeita milhões no meio da 'novela' Mbappé... e Neymar

Mohamed Salah é o centro das atenções na imprensa esportiva britânica nesta terça-feira, após recusar a oferta milionária da Arábia Saudita para deixar o Liverpool. O país do Oriente Médio segue investindo fortemente no futebol, mas Salah optou por permanecer no clube inglês.

Na Espanha, as atenções se voltam para Kylian Mbappé e Neymar, cuja saída do Paris Saint-Germain parece iminente. Mbappé ainda é alvo do Real Madrid, enquanto Neymar deseja sair e cogita um retorno ao Barcelona, clube que deixou em 2017 por 222 milhões de euros, tornando-se a transferência mais cara da história.

Em solo francês, Romelu Lukaku é o destaque. O atacante belga está de saída do Chelsea e desperta interesse da Juventus. Entretanto, torcedores e ex-jogadores preferem que o Chelsea aposte em Dusan Vlahovic.

Por fim, o jornal L'Équipe, da França, estampa em manchete o aguardado confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A seleção francesa enfrentará a equipe do Marrocos em um duelo muito esperado.

