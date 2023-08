Xavi não poupa Dembélé: "Foi uma desilusão muito grande"

Xavi Hernández anteviu, este sábado, o encontro da rodada inaugural da nova temporada de La Liga, diante do Getafe, numa conferência de imprensa em que aproveitou para voltar a apontar o dedo a Ousmane Dembélé.

O jogador francês era visto pelo treinador do Barcelona como uma peça fundamental para 2023/24, mas acabou por partir para o Paris Saint-Germain, a troco dos 50 milhões de euros da cláusula de rescisão. Um desfecho que, confessou o próprio, não estava à espera, dada a confiança que nele depositou, desde o primeiro minuto.

"Foi um bom rapaz, ajudou-nos. Demos-lhe carinho e importância. Foi uma desilusão muito grande o fato de ter decidido sair. Foi dececionante, mas ele escolheu outro projeto. Desejo-lhe sorte", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol Marca.

O técnico blaugrana recusou, ainda, garantir a continuidade de Ansu Fati: "Estou satisfeito com ele, é patrimônio do clube. O mercado dirá, está aberto até 31 de agosto. Não posso dizer que vai ficar, porque talvez não o faça, mas estou satisfeito com ele. É jogador de presente e futuro".

