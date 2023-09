Antony enfrenta novas acusações: "Recusei sexo e me empurrou na parede"

A 'novela' em torno dos abusos de poder por parte de Antony assumiram novos contornos, esta sexta-feira (8), fruto da queixa de mais duas mulheres em relação a crimes de agressões sexuais por parte do atacante brasileiro, já depois de ter sido acusado pela ex-companheira, Gabriela Cavallin, de violência doméstica.

Segundo revela o jornal Extra, Rayssa de Freitas, estudante de Direito, teria acusado o jogador do Manchester United de comportamento violento após uma saída a uma discoteca, no ùltimo mês de maio, conforme está registrado num relatório policial emitido nessa época.

A jovem aponta ainda que a influencer Mallu Ohana - ex-mulher de Dudu, do Palmeiras - foi também violenta, no momento em que, já no carro, se recusou a "continuar a diversão" com os dois, tendo sido jogada para fora do veículo. O momento contou ainda com o testemunho de um indivíduo, junto ao local, que teria anotado a placa do carro de Antony.

Além dessa queixa, a bancária Ingrid Lana acusa Antony de ter sido vítima de agressões por recusar satisfazer os desejos sexuais do jogador. "Lamentavelmente, ele tentou ter relações sexuais comigo e acontece que eu recusei o sexo imediatamente. Quando isso aconteceu me empurrou contra uma parede e até bati com a cabeça", disse.

Vale lembrar que, na última quarta-feira, o Manchester United confirmou uma investigação pessoal ao avançado brasileiro, que foi desconvocado da seleção brasileira após todas as polêmicas.