Diniz dá 'alfinetada' em Jorge Jesus sobre a questão Neymar

O Brasil goleou, na noite desta sexta (8), a Bolívia, por 5-1, no primeiro duelo da fase de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar marcou dois golos e bateu o recorde de Pelé, tornando-se o melhor marcador da história da seleção canarinha. Jorge Jesus, que treina o atacante no Al-Hilal, lançou fortes críticas pela sua convocatória, devido aos supostos problemas físicos do futebolista. Quem não deixou de responder a Jesus e dar uma alfinetada no português foi o treinador brasileiro, Fernando Diniz.

"A equipe precisa estar com esse espírito [de diversão]. Tinha gente que não sabia o que ele vinha fazer na seleção, ele veio fazer isso aí. Fazer gols, quebrar recordes", começou por dizer.

"Ele é um ídolo muito gigante. As pessoas têm de reconhecer e aceitar. Ele não faz nada para ter essa adoração do público, é natural pelo talento que ele tem. Pela simpatia e empatia que ele desperta nos torcedores. Foi um começo de um futuro brilhante que ele vai ter aqui na seleção e onde ele estiver", complementou.

