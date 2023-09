Nathan Van Hooydonck corre risco de morte após acidente com grávida

Nathan Van Hooydonck, ciclista da equipe Jumbo-Visma, foi hospitalizado na manhã desta terça-feira após se envolver em um grave acidente de carro no município belga de Kalmthout, conforme relatado pelo jornal Nieuwsblad.

Patrick De Smedt, da polícia local, explicou que "um carro com dois ocupantes estava esperando no semáforo de um cruzamento" quando o atleta começou a se sentir mal, pisando no acelerador e causando uma colisão violenta com outros cinco veículos. Em seguida, "ele foi reanimado no local e levado ao hospital em estado crítico".

"A esposa dele, que está grávida e estava ao seu lado, não sofreu ferimentos, mas também foi levada ao hospital para exames", acrescentou, referindo-se a Alicia Cara, que perdeu um filho recém-nascido em 2021.

A mesma fonte também informou que três dos ocupantes dos outros veículos (incluindo uma criança) sofreram ferimentos leves. O cruzamento onde o acidente ocorreu foi imediatamente fechado para a remoção de todos os carros envolvidos.

O ciclista Nathan van Hooydonck da Jumbo Visma passou mal enquanto dirigia um automóvel em Kalmthout na Bélgica, avançando o cruzmento e batendo em outros 5 veículos. Hooydonck foi reanimado e levado consciente para o hospital local. pic.twitter.com/TlTnN2MZIs — Pelote Ciclismo (@Pelote_) September 12, 2023

