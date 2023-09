"No sábado, ela estava feliz e serena. Não entendo", diz mãe de Walewska

Dona Maria Aparecida Moreira, mãe da campeã olímpica Walewska, que morreu na quinta-feira, 21, revelou ao site UOL detalhes do último encontro que teve com a sua filha, no sábado, dia 16 de setembro.

"Estávamos em São Paulo no aniversário do meu outro filho. Ela estava com o marido, Ricardo, estávamos todos juntos, em família. Minha filha estava alegre, serena, tranquila. Não entendo o que aconteceu. Vou sentir muita falta. Filha amada, muito querida. A gente vai ter que superar, vai ser muito difícil", disse em entrevista ao site UOL.



Dona Maria Aparecida Moreira revelou ainda que não notou nada de diferente no comportamento da filha durante o último encontro que tiveram: "Não senti nada de diferente. Ela estava feliz, nada que eu pudesse suspeitar de algo errado ou que algo não ia bem", afirmou.



Entenda o caso:

