Bilionário britânico muda de estratégia para comprar o Manchester United

Quase um ano se passou desde que a família Glazer decidiu colocar o Manchester United à venda, devido aos maus resultados e à crescente contestação. No entanto, a conclusão do negócio ainda não está à vista.

Neste momento, Jim Ratcliffe e Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani são os únicos proponentes que ainda estão interessados, e Jim Ratcliffe parece estar a considerar uma mudança na sua estratégia para acelerar o processo.

Segundo informações divulgadas pela agência de notícias norte-americana Bloomberg nesta terça-feira, o homem mais rico do Reino Unido planeja reestruturar sua oferta inicial, que previa a aquisição de 69% das ações do clube, feita no início do ano.

Se isso se confirmar, o consórcio concorrente do Qatar também pode seguir o exemplo, para garantir que não fica em desvantagem na corrida pela compra do Manchester United, que já se transformou em uma maratona.

