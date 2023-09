Torcedores do Atlético de Madrid ameaçam de morte menina de 8 anos

O jogo entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, realizado no Estádio Metropolitano, foi marcado por um incidente envolvendo alguns adeptos do Atlético de Madrid e uma jovem que usava a camisa de Vinicius Jr. Esse incidente foi denunciado à procuradoria da La Liga.

Na noite desta terça-feira, o programa de rádio El Larguero, da Cadena SER, entrevistou a tia da jovem supostamente agredida. Ela descreveu o ocorrido da seguinte forma: "Estávamos passeando no entorno do Metropolitano, onde havia uma marcha da Frente Atlético, e decidimos assistir. Começaram a gritar coisas como 'Vikingo, não', 'macaco', 'negro maldito'. Inicialmente, nem sabíamos se estavam se referindo a nós. Cheguei a olhar para trás, pensando que estavam direcionando o 'fora Vikingos' a um grupo de crianças que passava atrás de nós. Jamais poderia imaginar que fosse por causa da menina. Até que um sujeito se aproximou de mim e me deu um soco no braço. Ele disse 'saia daqui ou vamos matar essa maldita garota'. Houve muitos insultos... Depois, olhamos para cima e vimos muita gente, uma multidão enorme apontando para a menina, insultando-a e gritando contra ela".

O acontecimento deixou marcas na menina de oito anos: "Ela teve um terrível ataque de ansiedade. Eu a retirei do local o mais rápido possível enquanto ela cobria o escudo e a camiseta. Na primeira noite, ela acordou várias vezes com medo de que a pegassem. Ela teve muitos pesadelos. Ela não entende por que tudo isso aconteceu. Pediu-me para não levá-la mais a um estádio".

A mulher também apresentou uma queixa à Polícia Nacional da Espanha, na qual relatou ter sido vítima de gritos como "saia daqui, vikings, madridistas, filhos da p***, saiam daqui, vamos arrebentar suas bocas e matar vocês".

