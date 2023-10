Cristiano Ronaldo na mira da Justiça iraniana, arrisca 100 chicotadas

Um gesto simples feito por Cristiano Ronaldo em setembro, durante a visita do Al Nassr ao Irã para enfrentar o Persepolis FC na Liga dos Campeões da Ásia, pode lhe custar caro.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pelo programa de TV italiano TgLa7, o jogador português pode ser acusado de adultério, um crime punido com até 100 chicotadas no país do Golfo Pérsico.

O caso envolve o encontro do atacante de 38 anos com Fatemeh Hamami, uma artista iraniana de 34 anos que tem 85% do corpo paralisado devido a complicações no nascimento. Ela ficou famosa por pintar quadros com os pés.

Na ocasião, Fatemeh Hamami presenteou Ronaldo com um quadro de sua autoria, ao que ele respondeu abraçando-a e beijando-a no rosto. Esse gesto é proibido no Irã, pois ambos não são casados.

