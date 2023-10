Italianos garantem que Mourinho não renova pela AS Roma

O técnico português José Mourinho vai deixar a Roma no final da temporada, de acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O contrato do treinador com o clube romano expira em junho de 2024, mas não há negociações para uma extensão.

Segundo Di Marzio, o atrito entre a diretoria da Roma e Mourinho foi o principal motivo para a decisão do treinador. Mourinho chegou à Roma em 2021 e conquistou a Liga Conferência Europeia na sua primeira temporada.

Em 2023, a Roma perdeu a final da Liga Europa para o Sevilla nos pênaltis. Mourinho também foi suspenso por 10 dias pela UEFA por criticar o árbitro da final.

Mourinho já recebeu várias ofertas de clubes sauditas, mas decidiu continuar na Roma neste verão. No entanto, o treinador não descartou a possibilidade de treinar a seleção saudita no futuro.

A liga saudita ainda não desistiu de contratar Mourinho. Um clube da liga ofereceu cerca de 120 milhões de euros por dois anos de contrato com o treinador.

Leia Também: Mbappé marca gol incrível no treino e segue direto para o vestiário