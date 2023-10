Mbappé marca gol incrível no treino e segue direto para o vestiário

Kylian Mbappé assinou, nesta segunda-feira, um belo gol no treino da seleção francesa, na véspera do duelo particular com a Escócia. Num momento recheado de boa disposição, Mbappé fez o gol e seguiu diretamente para o vestiário.

Confira o vídeo.

Leia Também: Neto volta atrás após defender agressão contra Neymar e outros jogadores do Brasil: Me excedi’