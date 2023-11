Campeão olímpico se divorcia após 3 meses para que cara-metade seja feliz

Yuzuru Hanyu, campeão olímpico de patinação artística, anunciou o divórcio três meses após o casamento. O objetivo do atleta é que sua cara-metade, cuja identidade nunca foi revelada, possa ser feliz.

Em um comunicado publicado em sua conta no X (ex-Twitter), Hanyu disse que "atualmente, há difamação, assédio, entrevistas não autorizadas e informações sobre a outra parte, uma pessoa comum, sua família e pessoas próximas, e também sobre meus familiares e entes queridos".

O atleta japonês, de 28 anos, afirmou que os últimos meses foram "infernais", com muito assédio, chegando a ser perseguido. Por acreditar que está colocando em risco a pessoa com quem se casou, decidiu tomar uma decisão que visa o bem-estar da outra parte.

“Pensando no futuro, decidi me divorciar porque queria que meu parceiro fosse feliz, que fosse feliz sem restrições”, concluiu o patinador, que pede aos meios de comunicação que parem com a pressão sobre ele, sobre sua ex-compania e seu círculo de amigos.

Hanyu, nascido na cidade de Sendai, no nordeste do Japão, ganhou o ouro individual nos Jogos Olímpicos de Sochi em 2014 e nos Jogos Olímpicos de PyeongChang em 2018, sendo o primeiro patinador a conseguir este feito desde que o americano Dick Button ganhou dois ouros consecutivos em 1948 e 1952.

Considerado o melhor patinador da história do Japão, ele se aposentou em 2022.