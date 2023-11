Ame ou odeie? Os astros do esporte mais odiados da história! - A natureza competitiva do esporte pode realmente fazer o sangue de uma pessoa ferver. E quando o mundo inteiro está assistindo a uma disputa, a pressão pode mesmo subir à sua cabeça. Sem mencionar o tipo de personalidade que deve ser necessário para se tornar um atleta famoso... Todos esses ingredientes formam uma receita para atletas problemáticos. Os astros do esporte são algumas das pessoas mais bem pagas do mundo, mas ainda assim trapaceiam, cometem erros, protagonizam escândalos ou têm atitudes duvidosas que pegam mal diante da opinião pública. Fora que em alguns casos extremos, eles saem impunes de acusações porque têm muito dinheiro. Contudo, muitos desses deslizes não caem bem e não foram esquecidos e alguns atletas realmente se queimaram com fãs. Clique na galeria para conhecer as razões porque esses astros do esporte são os mais odiados da história - e serão para sempre lembrados pelos motivos errados.

© Getty Images