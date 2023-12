Dois erros fatais no acidente de Michael Schumacher: "Era óbvio..."

Há quase 10 anos, Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses. Pouco se sabe sobre seu estado de saúde desde então, mas a família do ex-piloto de Fórmula 1 mantém tudo em sigilo.

No entanto, novas revelações foram feitas sobre o dia e o pós-acidente do heptacampeão mundial. Um jornalista alemão, Jens Gideon, falou com o instrutor de esqui de Michael Schumacher, que explicou que as condições na pista estavam perigosas naquele dia.

“Era óbvio que não havia condições para esquiar naquele dia”, disse o instrutor, que não teve sua identidade revelada. “Não havia neve suficiente e tinha muitas rochas à vista.”

Além disso, os cuidados médicos prestados a Schumacher podem ter agravado seu estado de saúde. Schumacher usava capacete, mas o impacto de sua cabeça nas rochas foi violento. A equipe médica que o transportou inicialmente o levou para uma clínica médica em Moutiers, que não tinha os recursos necessários para tratar Schumacher.

Só mais tarde Schumacher foi transferido para um hospital em Grenoble. O tempo perdido pode ter sido prejudicial para seu estado de saúde.

As novas revelações sobre o acidente de Schumacher levantaram questões sobre a segurança nas pistas de esqui e sobre a qualidade dos cuidados médicos prestados a ele. A família do piloto ainda não se manifestou sobre as novas informações.

