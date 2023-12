Fase de grupos acaba e marca fim de uma era na Champions. O que se segue?

A UEFA anunciou uma mudança radical nos formatos das competições europeias, a partir da temporada 2024/25. A fase de grupos da Liga dos Campeões, por exemplo, será substituída por uma liga com 36 equipes, onde cada time jogará contra oito adversários diferentes, metade em casa e metade fora. Os oito primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto os times classificados entre o 9º e o 24º lugar irão para um playoff para determinar as outras oito vagas.



A mudança também afetará a Liga Europa e a Liga Conferência Europa, que serão expandidas para 32 equipes cada. As duas equipes com pior classificação na fase de grupos da Liga dos Campeões serão rebaixadas para a Liga Europa.

A UEFA espera que as mudanças aumentem a competitividade e a receita das competições europeias. Os fãs também poderão assistir a mais jogos entre equipes de diferentes países.

Leia Também: Estádio do Corinthians vai receber partida da NFL em 2024