Arábia Saudita quer Salah: "Cristiano Ronaldo deu um grande empurrão..."

Robbie Fowler, ex-jogador inglês que se destacou pelo Liverpool em dois períodos distintos da carreira, fez, este domingo, uso do espaço de opinião que assina no jornal britânico Mirror para levantar preocupações quanto ao interesse da Arábia Saudita em Mohamed Salah.

"Atrair Cristiano Ronaldo para o campeonato, no último inverno, deu um grande empurrão à Arábia Saudita, e outros grandes nomes se seguirão. Salah terá 32 anos, no próximo verão, e vai continuar sendo cobiçado enquanto um dos grandes do futebol", começou por escrever o antigo atacante, atualmente com 48 anos de idade.

"O fato de ele ser o futebolista muçulmano número 1 do planeta vai torná-lo ainda mais precioso no país que é o berço do Islã. É por isso que ficaria admirado se os sauditas já não tivessem interesse no número 11 do Liverpool", prosseguiu.

"Entendo que os torcedores estejam interessados nos papéis da equipe e não nos das contas financeiras, mas quem gere o Liverpool tem uma mente aguçada para os negócios e vai ter de balancear o valor de qualquer jogador contra o valor que tem no mercado antes de agir", completou.

