Vini Jr. faz 3 gols, causa uma expulsão e destrói o Barça em título do Real

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com Vini Jr arrasador, o Real Madrid goleou o Barcelona por 4 a 1 e foi campeão da Supercopa da Espanha, neste domingo (14), em clássico disputado na Arábia Saudita.

O atacante brasileiro fez três gols em 38 minutos e ainda participou do quarto gol merengue, anotado por Rodrygo no segundo tempo. Lewandowski marcou o gol de honra do Barça na etapa inicial.

Vini Jr ainda ajudou na expulsão do zagueiro Araújo, que recebeu dois cartões amarelos, o primeiro em pênalti sobre o camisa 7.

Eleito melhor em campo da final, o brasileiro teve mais uma atuação decisiva em jogo valendo taça, como já havia acontecido na final da Champions League e do Mundial de Clubes.

É a 13º título do Real na Supercopa da Espanha. O Barcelona continua sendo o maior campeão do torneio, com 14 títulos, mas foi dominado completamente no clássico deste domingo (14).

VINI JR FAZ HISTÓRIA

Vinicius é o primeiro brasileiro a marcar um "hat-trick" pelo Real no clássico. Antes dele, só Romário e Evaristo de Macedo haviam alcançado o feito, ambos pelo Barça.

COMO FOI O JOGO

Quando o Barça acordou para o jogo, o Real já ganhava de 2 a 0 com gols de Vini Jr. O domínio merengue foi total nos primeiros 15 minutos, mas aos poucos os culés botaram a bola no chão e impuseram seu jogo de passes. Se Vinicius levava a melhor em seu duelo particular com Araújo, Ferrán Torres assustava pela direita, fazendo o goleiro Lunin trabalhar.

Lewandowski até diminuiu com um golaço, mas Vini Jr fez mais um antes do intervalo, colocando água no chopp da reação do Barça. Na volta do intervalo, Rodrygo fez o quarto em mais uma jogada com participação de Vinicius. No fim, Araújo ainda foi expulso, em dia para esquecer da defesa culé.

