Djokovic bate Popyrin e avança para terceira rodada do Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número um do mundo, avançou para a terceira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o australiano Alexei Popyrin em quatro sets.

Diante do 43º colocado no ranking ATP, Djokovic conquistou a vitória com parciais de 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) e 6-3, em uma partida que durou três horas e 11 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Com 10 títulos no torneio australiano, 'Nole' busca seu 25º título de Grand Slam, após conquistar três dos quatro 'majors' no ano passado. Na terceira rodada, enfrentará o argentino Tomás Martín Etcheverry, 32º no ranking mundial, que eliminou o francês Gael Monfils (76º) com triplo 6-4.

