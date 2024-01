Fotografia nas redes sociais deixa Varane em apuros com Ten Hag

Raphael Varane pode enfrentar problemas devido a uma foto simples publicada nesta quinta-feira no Instagram, mostrando-o desfrutando da pausa na Inglaterra em uma estação de ski.

O regulamento disciplinar do Manchester United proíbe rigorosamente os jogadores de participarem em atividades relacionadas ao ski, devido ao alto risco de lesões. O internacional francês terá que se explicar ao retornar a Old Trafford.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun nesta sexta-feira, o treinador dos Red Devils, Erik Ten Hag, não ficou satisfeito com a postagem, especialmente devido à propensão dos jogadores para problemas físicos.

Aos 30 anos, o defesa-central, que encerra contrato com o histórico clube da Premier League no final da próxima temporada, parece destinado a mudar de clube no próximo verão, devido à sua escassa utilização.



© Instagram Raphael Varane

