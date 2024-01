Porsche Taycan renovado é testado em condições extremas

Após meses de desenvolvimento em simulações e bancos de teste, o Porsche Taycan renovado foi finalmente levado para a estrada para testes em condições reais.

A Porsche percorreu 3,6 milhões de quilômetros em testes, sendo que 300.000 foram realizados em condições de frio e 200.000 em condições de calor. Os testes foram realizados em 17 países, com temperaturas que variaram de -41 a 56 graus Celsius.

"O novo Taycan é mais rápido, mais eficiente e tem maior autonomia do que o seu antecessor", disse Kevin Giek, vice-presidente do desenvolvimento do modelo Taycan. "Para garantir que cumprimos essas promessas, realizamos um programa de testes exaustivo que é quase comparável ao de um modelo novo."

Os testes incluíram uma variedade de condições, desde pistas de alta velocidade até estradas sinuosas e condições climáticas extremas. A Porsche também testou o Taycan em condições de carga pesada, como em longas viagens.

As imagens compartilhadas pela Porsche mostram o Taycan em testes em diferentes condições. Veja!