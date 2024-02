Tensão na Ferrari? Leclerc "decepcionado" com a chegada de Hamilton

A contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari continua sendo assunto, mesmo com a mudança do piloto britânico para a equipe de Maranello programada apenas para 2025. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, tanto Charles Leclerc quanto a equipe ao seu redor ficaram "chocados e decepcionados com a decisão da Ferrari".

Alegadamente, a equipe italiana não os informou sobre essa mudança significativa que estava sendo planejada quando a renovação de Leclerc foi acertada.

De acordo com o Corriere dello Sport, o piloto monegasco optou por não fazer comentários públicos para "não revelar sinais de debilidade".

Considerado uma das grandes promessas da Fórmula 1, Leclerc tem sido a aposta da Ferrari nos últimos anos. Embora tenha formado equipe com Vettel, ficou claro que seria nele que a equipe depositaria suas fichas na busca por um campeão mundial. Com a chegada de Sainz, sempre foi afirmado que não havia um piloto principal, mas Leclerc renovou e o espanhol foi preterido para a entrada de Hamilton.

No entanto, resta a dúvida se Leclerc ficará em segundo plano ao lado do heptacampeão mundial, Lewis Hamilton. A resposta só virá em 2025.

