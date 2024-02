"Vinicius é o melhor do mundo, Bellingham o segundo, Rodrygo o terceiro"

O Real Madrid deu, este sábado (10), um passo importante para conquistar a La Liga, ao golear (4-0) o Girona, em casa. O trio formado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo fez a sua parte e marcou os quatro gols da partida.

Após o jogo, Carlo Ancelotti, treinador do clube blanco, mostrou-se entusiasmado com seus jogadores.

"Vinícius Júnior? Ele é o melhor. Quando joga assim e com esta atitude, é o melhor do mundo, na minha opinião pessoal. Bellingham e o terceiro Rodrygo. Quarto, Kroos... Camavinga. Estar hoje no banco do Madrid foi muito confortável", frisou o italiano, que foi confrontado ainda com a possível chegada de Mbappé na próxima temporada.

"Mbappé? Falaste de um jogador de outra equipe (risos). Eu falo dos meus, que são os melhores", finalizou.

Leia Também: António Oliveira é apresentado: 'Por conforto, teria ficado onde estava'