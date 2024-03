TikTok faz parceria para projetar carreira de atletas olímpicos em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É só dancinha? Não. O Tik Tok quer mostrar que é possível projetar a carreira e ampliar o alcance do esporte com todo o tipo de conteúdo. Para isso, a plataforma fez uma parceria especial com os atletas e confederações nacionais que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Paris.

"A expectativa é termos uma comunidade antenada e apaixonada, compartilhando os melhores momentos dos Jogos de maneira criativa, por meio das inúmeras funcionalidades disponíveis na plataforma. Um exemplo disso são as hashtags relacionadas ao tema, a #Paris2024 e #TikTokEsportes, que acumulam mais de 36 mil e mais de 691 mil vídeos publicados, respectivamente", explicou Maíra Carvalho, diretora de operações do TikTok no Brasil, à reportagem.

"A parceria de conteúdo que estruturamos com o site Olimpíada Todo o Dia (OTD) para esse momento pré-competição abrange diversas confederações esportivas do país, como atletismo, basquete, canoagem, esportes aquáticos, ginástica, judô, tênis, vôlei, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O conteúdo produzido incluirá informações sobre as modalidades, como regras e curiosidades, além de bastidores, entrevistas exclusivas e desafios, oferecendo aos fãs uma visão mais próxima do cotidiano dos atletas que representarão o Brasil nos jogos", acrescentou a executiva.

A recepção de atletas e federações ao projeto é positiva, porque eles entendem que a produção de conteúdo na rede social é uma forma de chegar às grandes marcas e conseguir patrocínio e apoios, tema que é sinônimo de luta no ambiente olímpico.

Outro incentivo que a plataforma propõe ao público alvo da ação é audiência democrática do que TikTok, ou seja, qualquer um pode bombar com um vídeo, não importando o número de seguidores. Segundo Maíra, o mais importante para a plataforma é a história que o usuário tem para contar e não a popularidade dele. E tudo isso vai muito além das "dancinhas" pelas quais a rede social se popularizou entre o público em geral.

"Não vemos distinção entre pequenos, médios e grandes criadores e acredito que esse é um dos grandes diferenciais do TikTok. Qualquer conteúdo pode viralizar, encontrar sua comunidade, independentemente da quantidade de seguidores que um usuário tem, de acordo com sua relevância e aderência aos gostos da nossa comunidade", destacou Maíra.

"Os nossos criadores de diferentes comunidades - entre elas a esportiva - entenderam essa dinâmica e sabem tirar o melhor da plataforma, e trabalhamos continuamente para oferecer ferramentas para contribuir ainda mais com eles nos seus processos criativos. O TikTok existe porque temos criadores engajados em criar conteúdo relevante sobre todos os temas possíveis - qualquer pessoa poderá encontrar conteúdo que a interessa por lá", concluiu.

Atletas como Rebeca Andrade (ginástica), Rayssa Leal (skate) e Rayan Castro (ginástica de trampolim) e Beatriz Ferreira (boxe) são exemplos de atletas que fazem sucesso no TikTok mostrando tanto a rotina de treinos como o próprio dia a dia e a plataforma os destaca como grandes exemplos.