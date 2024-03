Preto, ex-atacante do Ceará, morre aos 37 anos

O ex-atacante Preto, ídolo do Ceará no marcante elenco de 2009, morreu na noite desta sexta-feira (29). O ex-jogador faceleu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, enquanto tratava uma infecção no pulmão. Preto tinha 37 anos.

Jonathan Antenor de Moura Almeida, conhecido como Preto, encerrou sua carreira em 2021 e morava com a família em Volta Redonda. Ele marcou história no Ceará no elenco que conseguiu o acesso para a Série A de 2009.

