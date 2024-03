Dani Alves deixou a prisão sem nada; até com a roupa os reclusos ficaram

O jornal espanhol Sport traz, este domingo, a públicos novos detalhes relativos à liberdade condicional de Dani Alves, a qual foi atribuída depois dele arranjar uma maneira de pagar a fiança de um milhão de euros que lhe fora atribuída pela Justiça.

De acordo com a publicação, o jogador brasileiro teria deixado a prisão 'de mãos abanando', uma vez que distribuiu pelos reclusos toda a roupa que tinha, assim como uma televisão, um ventilador e um exemplar da Bíblia.

Em casa, o jogador de 40 anos de idade foi recebido com ramos de flores, e festejou o regresso pedindo um hambúrguer. Mais tarde, recebeu a visita do pai e do irmão, Júnior, assim como do pai, Domingos Alves da Silva, que celebrava o aniversário.

A festa acabaria por realizar-se, precisamente, na residência do lateral-direito, e durou até "altas horas da madrugada", e contou com a presença de vários dos seus amigos, que fizeram questão de o rever, após mais de um ano de detenção.

Dani Alves foi condenado a uma pena efetiva de quatro anos e meio de prisão, devido a um suposto crime de agressão sexual sobre uma jovem, no banheiro de uma discoteca situada em Barcelona, da qual fez questão de recorrer.

