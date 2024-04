Espanhóis revelam motivo que impede anúncio de Mbappé no Real Madrid

Kylian Mbappé vive dias turbulentos no PSG. Desde que comunicou ao clube a sua decisão de não renovar contrato, em 13 de fevereiro, o craque francês tem protagonizado momentos tensos no Parque dos Príncipes, principalmente após perder a titularidade com a chegada de Luis Enrique.

Com o futuro definido no Real Madrid, a oficialização da transferência ainda está pendente por um motivo: a Champions League.

Segundo o jornal MARCA, Mbappé e Real Madrid acordaram em negar qualquer acordo enquanto ambos os times seguirem na competição, com a possibilidade de se enfrentarem na final.

Por isso, Mbappé solicitou ao Real Madrid que o anúncio seja feito em um momento escolhido por ele, levando em consideração o contexto do clube que irá defender a partir da próxima temporada.

Assim, a oficialização de Mbappé como novo reforço do Real Madrid não acontecerá enquanto o PSG estiver na Champions League. O time francês se encontra nas quartas de final da competição e enfrentará o Barcelona.

Ainda assim, os dirigentes do Real Madrid estão confiantes de que a contratação de Mbappé será anunciada antes da Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha.

Leia Também: Mbappé sentiu-se desrespeitado por Luis Enrique no Marseille-PSG