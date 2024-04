Kylian Mbappé 'atrapalha' plano de Haaland em rumar ao Real Madrid

Erling Haaland está atualmente no Manchester City desde a temporada passada e tem contrato válido até junho de 2027. No entanto, segundo o jornal AS, o jogador já teria considerado a possibilidade de se transferir para o Real Madrid antes do término de seu contrato atual.

De acordo com o AS, a intenção de mudar-se para o clube do Santiago Bernabéu em 2025 pode ser prejudicada pela provável saída de Kylian Mbappé do PSG para o Real Madrid.

Essa situação poderia impedir o clube liderado por Florentino Pérez de arcar com dois salários astronômicos de dois dos jogadores mais cobiçados do mundo do futebol, o que poderia afetar os planos do jogador norueguês.

É importante lembrar que Erling Haaland está prestes a visitar o Santiago Bernabéu nesta terça-feira, no confronto entre Real Madrid e Paris SG, pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Leia Também: Barcelona negou Haaland e Mbappé, diz ex-diretor; entenda os motivos