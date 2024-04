Verstappen sobre Pérez na equipe : "Vai acabar atrás de mim"

O mercado de pilotos da Fórmula 1 está fervilhando e promete agitar as próximas semanas. A permanência de Max Verstappen na Red Bull parece certa, mas o mesmo não se pode dizer de Sergio Pérez.

Questionado sobre quem poderia ser seu companheiro de equipe em 2025, Verstappen deu uma resposta que já repercute no mundo da Fórmula 1:

"Não me preocupo muito com isso. No final do campeonato, de qualquer forma, ele deve terminar atrás de mim, então...", disse ele ao canal neerlandês ViaPlay, demonstrando confiança em sua superioridade e deixando no ar a dúvida sobre o futuro de Pérez.

Com a indefinição sobre o futuro de Pérez, diversos nomes surgem como possíveis candidatos à vaga na Red Bull, como Pierre Gasly, Lando Norris e até mesmo Fernando Alonso. As próximas semanas serão decisivas para definir o grid da Fórmula 1 para a temporada 2025.