Palmeiras mostra que há vida sem Aníbal após vitória em Salvador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 19 jogos na temporada 2024, Aníbal Moreno, enfim, descansou. O volante argentino sequer ficou no banco de reservas no triunfo do Palmeiras sobre o Vitória por 1 a 0, ontem (14), na estreia do time no Brasileiro. E a boa notícia para Abel Ferreira é que o meio-campo reserva fez bem o seu papel. Zé Rafael, com uma lombalgia, também permaneceu fora.

Abel Ferreira escolheu Gabriel Menino e Richard Ríos para substituirem os titulares. A dupla foi bem, ajudando o Palmeiras a ditar o ritmo da partida na maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, quando o time sofreu pouco para segurar o resultado.

Richard Ríos marcou o gol da vitória do Palmeiras. O colombiano apareceu bem como opção na entrada da área para Rony, no lance que definiu a partida. Ele contou com a sorte para marcar, já que sua finalização desviou na defesa.

A maioria das jogadas do Palmeiras passou por Gabriel Menino. De acordo com a plataforma Footstats, ele foi o segundo palmeirense com mais passes completados (32 de 33 tentativas), e o terceiro do time em tempo com a bola no pé (113 segundos).

Os dois volantes também contribuíram defensivamente. Cada um fez um desarme, uma rebatida e uma interceptação na partida. Amarelado desde o primeiro tempo, Richard Ríos foi substituído por Fabinho na segunda metade da etapa complementar.

A dupla já foi elogiada por Abel Ferreira antes. Após a vitória contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, em que Gabriel Menino marcou com assistência de Richard Ríos, o português disse que tem uma boa dor de cabeça para a posição.

Abel Ferreira avisou que fará mudanças nos próximos jogos.

O treinador usou a máxima 'gestão de energia e força máxima' para explicar a estratégia.

"Nos próximos jogos, temos que repetir o que fizemos aqui. Fazer gestão de energia para jogar com a força máxima. Já cansei de falar [do calendário]. Temos que acreditar em todos os jogadores e prepará-los, como foi hoje. E seguir nesta toada de proporcionar bons espetáculos e de ganhar."

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (17). Pela segunda rodada do Brasileirão, o time alviverde enfrenta o Inter, na Arena Barueri, às 21h30 (de Brasília).

