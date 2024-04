Camp Nou em obras: imagens revelam a nova forma do estádio do Barcelona

Neste domingo, o Barcelona divulgou novas imagens que mostram o andamento das obras no Camp Nou, o lendário estádio do clube que passa por uma grande reforma. As imagens revelam um panorama bem diferente do que era visto há alguns meses, após a fase inicial de demolições. A estrutura do estádio já começa a tomar forma, deixando claro que o Camp Nou está se encaminhando para se tornar um estádio ainda mais imponente e moderno.

Confira o vídeo:

