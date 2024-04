Olimpíada de Paris 2024: conheça as novas modalidades

A Cidade Luz se prepara para receber os Jogos Olímpicos de 2024 e, junto com a chama da competição, acende a chama da inovação ao anunciar a inclusão de quatro novas modalidades no programa olímpico. Prepare-se para se surpreender com esportes que prometem adrenalina, emoção e muita habilidade!

1-Breaking:

O breaking, também conhecido como breakdance, finalmente terá seu lugar de destaque nos Jogos Olímpicos de Paris. Essa modalidade, que combina acrobacias, força e ritmo, encantará o público com movimentos impressionantes e desafiadores. Prepare-se para presenciar piruetas, freezes e power moves executados com maestria por atletas talentosos do mundo todo.

2. Escalada Esportiva

Os amantes da escalada esportiva têm motivos para comemorar! A modalidade, que exige força, resistência e técnica, será disputada em duas categorias: boulder e velocidade. Na modalidade boulder, os atletas escalarão paredes curtas e desafiadoras sem cordas, enquanto na velocidade, o objetivo é escalar uma parede de 15 metros o mais rápido possível.

3. Canoagem Slalom:

Prepare-se para descer corredeiras velozes, desviar de obstáculos desafiadores e sentir a adrenalina pulsar em suas veias! A canoagem slalom, agora com a modalidade caiaque extremo, chega às Olimpíadas de Paris 2024 como uma explosão de emoção e habilidade.

4. Skate Street feminino:

Paris 2024 trará a modalidade skate street feminino, que não esteve presente em Tóquio 2021. Isso significa que teremos mais atletas mulheres competindo e mostrando seu talento nesse esporte radical.

O objetivo é atrair jovens e atletas de diferentes origens e culturas, tornando o evento ainda mais global e representativo da diversidade do mundo.

